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Гагарину заподозрили в романе с популярным рэпером 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Гагарину заподозрили в романе с популярным рэпером
Фото: @gagara1987
Российскую певицу Полину Гагарину заподозрили в романе с популярным 31-летний рэпером Александром Жвакиным, известным под псевдонимом Loc-Dog. Об этом пишет Telegram-канал "Только никому".
Тесное общение Гагариной с Жвакиным стали замечать в музыкальной студии, где записывается артистка. Во время режима самоизоляции Loc-Dog написал для певицы композицию «Небо в глазах».
Недавно в Сети Полине Гагариной также приписали роман с продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong.
В июне стало известно, что певица рассталась со своим 42-летним супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара была в браке с 2014 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что муж Гагариной продолжает страдать напоказ.
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Звёзды , Полина Гагарина
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