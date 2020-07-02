Гагарину заподозрили в романе с популярным рэпером 

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Российскую певицу Полину Гагарину заподозрили в романе с популярным 31-летний рэпером Александром Жвакиным, известным под псевдонимом Loc-Dog. Об этом пишет Telegram-канал "Только никому".

Тесное общение Гагариной с Жвакиным стали замечать в музыкальной студии, где записывается артистка. Во время режима самоизоляции Loc-Dog написал для певицы композицию «Небо в глазах».

Недавно в Сети Полине Гагариной также приписали роман с продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong.

В июне стало известно, что певица рассталась со своим 42-летним супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара была в браке с 2014 года.