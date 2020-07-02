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Дерзкую ведущую возненавидели за пышные формы и красоту 

Диана Товсепова 2 часа назад
О том, что женщины зачастую бывают друг к другу жестоки, известно уже давно. Доказательством этому стали волны негатива, которые получает роскошная итальянка Дилетта Леотта. Именно ее решили затравить радикальные феминистки, выступающие против выпячивания своей принадлежности к определенному полу и любовь к своему телу, в независимости от его состояния.
Как выяснил "Рамблер", Дилетта, участница конкурса "Мисс Италия" 2009 года, работает для платформы DAZN, и общается с самыми известными футболистами и тренерами, часто появляясь в кадре прямо на поле. Эффектная блондинка приковывает все внимание к своей телепередаче, а иногда даже отвлекает фанатов от самой игры.
Конечно, статная яркая блондинка с тонкой талией и пышной грудью сводит с ума и мужчин, и женщин. Настолько, что некоторые слишком радикально настроенные феминистки даже устраивают Дилетте бойкоты из-за того, что она "выпячивает свои природные привилегии", и ее любимые обтягивающие платья и глубокие вырезы делают из нее лишь сексуальный объект, который портит имидж современной женщины.
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Звёзды , Красота , Фото
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