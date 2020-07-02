Заворотнюк устала бороться 

За последнее время дочери знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк пришлось вынести немало ударов судьбы. Стоит ли говорить о том, что новость о смертельном диагнозе мамы повергла девушку в шок и заставила стать намного взрослее и рассудительнее.

«Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг, мне казалась что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий и я поняла насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями»,

— Анна делится своими переживаниями с подписчиками в Instagram.

Несмотря на страшный диагноз Анастасии — рак мозга четвертой стадии, ее дочь верит в лучшее. Борьба за жизнь актрисы длиной в полтора года сейчас дает надежды на выздоровление. Как приятно услышать позитивные прогнозы лучших докторов России после изнуряющего длительного лечения! К счастью, обеспокоенные пользователи Instagram не оставляют Анну одну и поддерживают ее вдохновляющими комментариями.

«Красавица, не переживайте все будет хорошо! Здоровья нашей любимой Анастасие Юрьевне! Главное верить и надеяться!»

— пишут в Сети.