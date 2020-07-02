«Надежда умирает последней»: Галкин высмеял Бабкину 

Все новости на карте

После отмены самоизоляции закипела творческая жизнь у звезд шоу-бизнеса. Вновь на YouTube продолжилось шоу Максима Галкина , в котором супруг Примадонны сталкивает «лбами» представителей двух разных поколений — ветеранов отечественной музыки и кумиров молодежи, не всегда понятных людям постарше. После карантина у него уже побывали Григорий Лепс и Шарлот, Олег Газманов и Ганвест.

На этот раз в гости на шоу пришли Надежда Бабкина Клава Кока — артистка лейлба Black Star. Представляя участниц друг другу, Галкин не удержался и пошутил над перенесшей коронавирус Народной артисткой.

«Ты подтвердила древнюю народную истину — надежда умирает последней», — жестко пошутил муж Пугачевой.

«Да брось ты!» — засмеялась в ответ Бабкина.

В подарок Галкин преподнес Бабкиной санитайзер, чтобы обрабатывать руки и защищать себя от болезней.