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«Надежда умирает последней»: Галкин высмеял Бабкину 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
«Надежда умирает последней»: Галкин высмеял Бабкину
Фото: Teleprogramma.pro
После отмены самоизоляции закипела творческая жизнь у звезд шоу-бизнеса. Вновь на YouTube продолжилось шоу Максима Галкина, в котором супруг Примадонны сталкивает «лбами» представителей двух разных поколений — ветеранов отечественной музыки и кумиров молодежи, не всегда понятных людям постарше. После карантина у него уже побывали Григорий Лепс и Шарлот, Олег Газманов и Ганвест.
На этот раз в гости на шоу пришли Надежда Бабкина и Клава Кока — артистка лейлба Black Star. Представляя участниц друг другу, Галкин не удержался и пошутил над перенесшей коронавирус Народной артисткой.
«Ты подтвердила древнюю народную истину — надежда умирает последней», — жестко пошутил муж Пугачевой.
«Да брось ты!» — засмеялась в ответ Бабкина.
В подарок Галкин преподнес Бабкиной санитайзер, чтобы обрабатывать руки и защищать себя от болезней.
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Звёзды , Григорий Лепс , Надежда Бабкина , Клава Кока , Максим Галкин , Олег Газманов
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