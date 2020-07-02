Андерсон поделилась снимком в откровенной позе

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон опубликовала фото в откровенной позе и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом кадре 53-летняя знаменитость лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Она одета в черную футболку и короткие шорты в тон. Рядом с ней лежит туфля на каблуке.

@pamelaanderson

Фанаты обрадовались публикации и оценили внешний вид Андерсон.