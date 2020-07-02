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Памела Андерсон поделилась снимком в откровенной позе и обрадовала фанатов 

Lenta.ru 3 часа назад
Андерсон поделилась снимком в откровенной позе
Фото: @pamelaanderson
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон опубликовала фото в откровенной позе и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном черно-белом кадре 53-летняя знаменитость лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Она одета в черную футболку и короткие шорты в тон. Рядом с ней лежит туфля на каблуке.
@pamelaanderson
Фанаты обрадовались публикации и оценили внешний вид Андерсон.
«Мерлин Монро моего поколения. Икона!», «Ты потрясающая», «Канадская богиня», «Очень красиво! Я впечатлен», «Хорошеешь с каждым годом», — комментировали они. Фотография набрала больше 24 тысяч лайков.
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Звёзды , Памела Андерсон
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