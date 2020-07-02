Рэпер ответил на слухи о романе с Полиной Гагариной

Представители рэпера Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин) отреагировали на слухи о его отношениях с певицей Полиной Гагариной

Ранее в Telegram-канале «Только никому…» появилось сообщение о том, что во время совместной записи музыки между Гагариной и Loc-Dog якобы завязался роман, и они не скрывают чувств на публике.

Loc-Dog ответил на эти сообщения через своих представителей.

Мы бы не хотели комментировать подобные слухи. Однако, можем подтвердить, что Loc-Dog и Полина действительно работают с прошлого года над новыми песнями (Loc-Dog пишет тексты песен для Полины) и между ними сложились уважительные рабочие и дружеские отношения,

— рассказала агент Жвакина в эксклюзивном комментарии WMJ.ru. Гагарина на сплетни пока не реагировала никак.