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Рэпер Loc-Dog ответил на слухи о романе с Полиной Гагариной 

WMJ.ru 3 часа назад
Рэпер ответил на слухи о романе с Полиной Гагариной
Фото: WMJ.ru
Представители рэпера Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин) отреагировали на слухи о его отношениях с певицей Полиной Гагариной.
Ранее в Telegram-канале «Только никому…» появилось сообщение о том, что во время совместной записи музыки между Гагариной и Loc-Dog якобы завязался роман, и они не скрывают чувств на публике.
Loc-Dog ответил на эти сообщения через своих представителей.
Мы бы не хотели комментировать подобные слухи. Однако, можем подтвердить, что Loc-Dog и Полина действительно работают с прошлого года над новыми песнями (Loc-Dog пишет тексты песен для Полины) и между ними сложились уважительные рабочие и дружеские отношения,
— рассказала агент Жвакина в эксклюзивном комментарии WMJ.ru. Гагарина на сплетни пока не реагировала никак.
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Звёзды , Полина Гагарина , WMJ.RU
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