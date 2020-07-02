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Лена Миро раскритиковала Викторию Боню 

Мария Сергеева 2 часа назад
«Плоская рыхлая ж**а которая никому не нужна»
Фото: @victoriabonya
Блогер Лена Миро прокомментировала жалобу участницы реалити-шоу "Дом-2" Виктории Бони о том, что у нее нет мужа и ее "достало" одиночество. Об этом автор блога пишет на своей странице в LiveJournal.
По ее словам, 40-летняя ведущая всеми силами старалась найти себе бойфренда: "ходила позориться в публичный дом 2, "растратила себя на попытки подружиться с Неймаром", а в итоге осталась одна.
"Бабий век короток. Мужчина в России разбалован упругостью свежих тел ПТУшниц. Не устроила личную жизнь до 30? Шансов у тебя, считай, и не осталось" — считает Миро.
Она также отмечает, что ошибки наших соотечественниц базируются на неправильно поставленной цели, когда девушки до 30 сначала хотят богатого мужа, а потом остаются одни.
"Чем это всё заканчивается? Боней. 40 лет, плоская рыхлая жопа которая никому не нужна" — подытоживает блогер.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гагарину заподозрили в романе с популярным рэпером.
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Женский форум 48
Звёзды , Виктория Боня , Лена Миро
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