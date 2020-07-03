Шейк попозировала в прозрачном белье

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Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала в фотосессии в рамках рекламной кампании нижнего белья Intimissimi. Откровенный кадр появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном снимке 34-летняя модель запечатлена в черном полупрозрачном комплекте упомянутой марки. Она позирует, запрокинув руки вверх. Публикация набрала больше 537 тысяч лайков.

Автором съемки выступил английский фэшн-фотограф Рован Пэпиер (Rowan Papier), который сотрудничал с такими изданиями, как Numéro, L'Officiel и Vanity Fair.

Поклонники оценили внешний вид Шейк и выразили свое восхищение в комментариях.

«Богиня на Земле», «Иринка, душа замирает, как вижу тебя», «Идеальное тело», «Горяча и красива», «Какая шикарная женщина», — писали они.

В апреле Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании итальянского бренда Furla. Она попозировала в черном атласном пиджаке, надетом на голое тело, и обтягивающих брюках того же цвета. На фото модель демонстрировала красную кожаную сумку через плечо. Автором съемки выступил итальянский модный фотограф Джампаоло Сгура (Giampaolo Sgura).