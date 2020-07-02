Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о состоянии больной коронавирусом Цой 

ИД «Собеседник» 34 минуты назад
Стало известно о состоянии больной коронавирусом Цой
Фото: ИД "Собеседник"
Новость о том, что Анита Цой попала в больницу с коронавирусом, повергла в шоковое состоянии ее поклонников. Фанаты обеспокоились: сможет ли справиться организм певицы с вирусом? Ведь незадолго до попадания в клинику звезда рассказывала о новой диете, которую решила соблюдать. Как стало известно Sobesednik.ru, эффективную методику похудения артистка испытать на себе не успела.
— До поступления в больницу Анита не начинала худеть по рекомендованной ей корейскими специалистами диете, а лишь рассказала своим подписчикам, что собралась опробовать на себе новую методику похудения, — сообщили нам в окружении певицы. — Поэтому говорить о том, что ее организм истощен, — нельзя. Как только артистка вылечится от коронавируса, она начнет соблюдать эту диету, поскольку не сомневается в ее эффективности.
Данных о том, как чувствует себя певица сейчас, по-прежнему нет. По нашей информации, ее состояние оценивается как стабильное. Организм борется. Врачи дают положительные прогнозы.
Видео дня. Башаров снова оказался в центре скандала
ИД «Собеседник»: последние новости
"Человек со странностями": Сафронов рассказал о разводе Шукшиной и Алибасова "Человек со странностями": Сафронов рассказал о разводе Шукшиной и Алибасова Волочкова впервые рассказала о "романе" с женатым генералом МЧС Волочкова впервые рассказала о "романе" с женатым генералом МЧС Разыгранная пранкерами Боня раскритиковала рекламу поправок за 10 тысяч евро Разыгранная пранкерами Боня раскритиковала рекламу поправок за 10 тысяч евро
Женский форум
Звёзды , Анита Цой , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение