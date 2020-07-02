Стало известно о состоянии больной коронавирусом Цой 

Новость о том, что Анита Цой попала в больницу с коронавирусом, повергла в шоковое состоянии ее поклонников. Фанаты обеспокоились: сможет ли справиться организм певицы с вирусом? Ведь незадолго до попадания в клинику звезда рассказывала о новой диете, которую решила соблюдать. Как стало известно Sobesednik.ru, эффективную методику похудения артистка испытать на себе не успела.

— До поступления в больницу Анита не начинала худеть по рекомендованной ей корейскими специалистами диете, а лишь рассказала своим подписчикам, что собралась опробовать на себе новую методику похудения, — сообщили нам в окружении певицы. — Поэтому говорить о том, что ее организм истощен, — нельзя. Как только артистка вылечится от коронавируса, она начнет соблюдать эту диету, поскольку не сомневается в ее эффективности.

Данных о том, как чувствует себя певица сейчас, по-прежнему нет. По нашей информации, ее состояние оценивается как стабильное. Организм борется. Врачи дают положительные прогнозы.