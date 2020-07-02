Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Харламов сделал новое заявление о разводе 

Passion.ru 1 час назад
Харламов сделал новое заявление о разводе
Фото: Passion.ru
Гарик Харламов сделал еще одно заявление.
«Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю))) и дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей" признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное что уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм», — написал он.
Видео дня. Башаров снова оказался в центре скандала
Passion.ru: последние новости
38-летняя Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье 38-летняя Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье 37-летняя Светлана Лобода показала смелое фото в топе и без белья и очаровала фанатов: «Красотка» 37-летняя Светлана Лобода показала смелое фото в топе и без белья и очаровала фанатов: «Красотка» «Общаюсь с врачами, сдаю анализы»: актриса Мария Кожевникова рассказала, как изменилась ее жизнь после 35 «Общаюсь с врачами, сдаю анализы»: актриса Мария Кожевникова рассказала, как изменилась ее жизнь после 35
Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена совокупляется на потеху стране»
«Жена совокупляется на потеху стране»
Борисова перечислила звезд с зависимостями
Борисова перечислила звезд с зависимостями
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение