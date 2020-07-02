Рэпер ответил на слухи о романе с Полиной Гагариной

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Представители Александра Жвакина, известно как рэпер Loc-Dog отреагировали на слухи о его отношениях с певицей Полиной Гагариной , появившиеся в Telegram-канале "Только никому…"

"Мы бы не хотели комментировать подобные слухи. Однако, можем подтвердить, что Loc-Dog и Полина действительно работают с прошлого года над новыми песнями (Loc-Dog пишет тексты песен для Полины) и между ними сложились уважительные рабочие и дружеские отношения" — прокомментировала агент рэпера запрос WMJ.

Гагарина пока никак не отреагировала на сплетни.