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Рэпер Loc-Dog ответил на слухи о романе с Полиной Гагариной 

Мария Сергеева 1 час назад
Рэпер ответил на слухи о романе с Полиной Гагариной
Фото: @gagara1987, @locdog2070
Представители Александра Жвакина, известно как рэпер Loc-Dog отреагировали на слухи о его отношениях с певицей Полиной Гагариной, появившиеся в Telegram-канале "Только никому…"
"Мы бы не хотели комментировать подобные слухи. Однако, можем подтвердить, что Loc-Dog и Полина действительно работают с прошлого года над новыми песнями (Loc-Dog пишет тексты песен для Полины) и между ними сложились уважительные рабочие и дружеские отношения" — прокомментировала агент рэпера запрос WMJ.
Гагарина пока никак не отреагировала на сплетни.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гагарину заподозрили в романе с популярным рэпером.
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Звёзды , Полина Гагарина , WMJ.RU
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