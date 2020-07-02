«Я похотливый и жестокий тиран»

Юморист Гарик Харламов , имя которого в последнее время у всех на слуху, поделился еще одной подробностью развода с актрисой Кристиной Асмус . Об этом он написал в блоге.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

"Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу. Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю" — уверяет артист.

Также комик подчеркивает, что у него есть целый вагон проблем, зависимостей и фобий, в которых он признается, и в форме шутки раскрывает истинную причину развода.