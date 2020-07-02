«Я похотливый и жестокий тиран»

Юморист Гарик Харламов, имя которого в последнее время у всех на слуху, поделился еще одной подробностью развода с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в блоге.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
"Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу. Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю" — уверяет артист.
Также комик подчеркивает, что у него есть целый вагон проблем, зависимостей и фобий, в которых он признается, и в форме шутки раскрывает истинную причину развода.
"Я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное что уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм" — признается Харламова.
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