Дарья Мельникова обнажилась для обложки журнала 

28-летняя звезда «Папиных дочек» неожиданно для всех приняла участие в откровенной фотосессии.

Актриса стала лицом летнего номера мужского журнала Maxim. На обложке Дарья запечатлена обнаженной. Ее тело лишь слегка прикрывает белоснежная рубашка. Минималистичный черно-белый кадр выглядит совсем не пошло. Для подписчиков было неожиданно, что примерная мама и жена разоблачилась для эротической фотосессии.

WMJ.RU

В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала другие снимки, которые не вошли в номер журнала. Она отметила, что они никак не ретушировались.

Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит) Но для меня это искусство),

— написала актриса под фотографиями.

@melnikovadsh

Подписчики остались в восторге от съемки. «Даша, это лучшие фото для журнала Максим, которые я когда либо видел! И самые, как бы это сказать, целомудренные! Ванлав❤️», «Даже не вошедшее — очень красиво! Действительно, тонкое искусство», «Вы очень красивая😻🔥», «Невероятная! Полнейший восторг!», «Очень эстетично и красиво 🔥», — пишут восторженные фолловеры.