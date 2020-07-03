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Дарья Мельникова обнажилась для обложки журнала 

WMJ.ru и ещё 1 3 часа назад
Дарья Мельникова обнажилась для обложки журнала
Фото: @melnikovadsh
28-летняя звезда «Папиных дочек» неожиданно для всех приняла участие в откровенной фотосессии.
Актриса стала лицом летнего номера мужского журнала Maxim. На обложке Дарья запечатлена обнаженной. Ее тело лишь слегка прикрывает белоснежная рубашка. Минималистичный черно-белый кадр выглядит совсем не пошло. Для подписчиков было неожиданно, что примерная мама и жена разоблачилась для эротической фотосессии.
WMJ.RU 
В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала другие снимки, которые не вошли в номер журнала. Она отметила, что они никак не ретушировались.
Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит) Но для меня это искусство),
— написала актриса под фотографиями.
@melnikovadsh
Подписчики остались в восторге от съемки. «Даша, это лучшие фото для журнала Максим, которые я когда либо видел! И самые, как бы это сказать, целомудренные! Ванлав❤️», «Даже не вошедшее — очень красиво! Действительно, тонкое искусство», «Вы очень красивая😻🔥», «Невероятная! Полнейший восторг!», «Очень эстетично и красиво 🔥», — пишут восторженные фолловеры.
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Звёзды , Дарья Мельникова , WMJ.RU
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