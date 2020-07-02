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«Я жалею о втором замужестве»: Водонаева сделала откровенное признание 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Я жалею о втором замужестве»
Фото: Teleprogramma.pro
Эксцентричная Алена Водонаева сделала откровенное признание в свой день рождения. 2 июля телеведущая отмечает 38-летие. Общественность знает Алену как девушку, которой руку в рот не клади — откусит. Однако, мало кто действительно осознает, что Водонаева в глубине души — хрупкая девушка, обожающая мама и очень ранимый человек.
В праздник Алена решила быть максимально откровенной со своей аудиторией. Она рассказала, что больше всего она, пожалуй, жалеет о втором замужестве. За Алексея Косинуса журналистка вышла замуж 11 сентября 2017 года: тогда многие не понимали, как абсолютно полярные по характеру молодые люди сумели сойтись.
Отношения просуществовали недолго: уже в апреле 2019 года ребята подали на развод. Позже Алена рассказала, что одной из причин стали деньги — Алексей практически не зарабатывал, из-за чего Водонаевой приходилось тянуть на себе семью.
В блице для People Talk Алена призналась — по прошествии времени она сильнее всего жалеет о связи с Косинусом.
«Я жалею о втором замужестве. Оно было совершено бесполезным и безответственным. Надо было просто встречаться»,
— озвучила свои соображения она.
Сейчас в личной жизни Водонаевой все туманно. Некоторое время Алена встречалась с мужчиной, значительно младше ее по возрасту, но позже общение прекратила, потому что хотела бы связать свою жизнь с более опытным партнером.
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Звёзды , Алексей Косинус , Алена Водонаева
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