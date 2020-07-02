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Макаревич раскрыл подробности тайной свадьбы 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Макаревич раскрыл подробности тайной свадьбы
Фото: Teleprogramma.pro
Андрей Макаревич не так давно отметил 66-летие. Зрелый возраст не помешал основателю рок-группы «Машина времени» найти новую любовь. В мае стало известно, что он тайно сочетался браком с молодой израильтянкой Эйнат Кляйн. Торжество состоялось еще в декабре 2019 года в Яффе согласно еврейским традициям. А познакомились они во время путешествия в Аддис-Абебе. Лишь на днях артист дал большое интервью, в котором раскрыл подробности свадьбы.
По словам Макаревича, предыдущие четыре свадьбы у него были без торжественной части. Он заверил, что гости собирались дома и все на этом заканчивалось. Певец заверил, что ни украшенных куклами машин, ни криков «С маленьким не затягивайте» и «Почему молодежь не танцует» у него не было и не будет.
Молодоженам пришлось пройти церемонию хупа. Андрей Вадимович заверил, что спокойно отнесся к этой ритуальной части свадьбы. Его всему обучили перед церемонией, поэтому сложностей не возникло.
«Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок — мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется»,
— поделился Макаревич.
Артист также отметил, что у них на торжестве было около 40 гостей. Он остался в восторге от того, как все организовала его возлюбленная. По словам певца, он ничего другого даже не мог представить.
Эйнат отметила, что ей не пришлось уговаривать возлюбленного на свадьбу в еврейских традициях. Сама она впервые вышла замуж. А вот для Макаревича этот брак уже четвертый. С предыдущей избранницей Натальей Голубь он прожил семь лет и развелся в 2010 году. От прошлых жен у него есть взрослый сын Иван и дочка Анна. Актер уверен, что этот союз будет счастливым и мирным, об этом он рассказал в беседе с «Еврейским журналом».
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