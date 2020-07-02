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Карпович поблагодарила недоброжелателей за собственную популярность 

Мария Сергеева 3 часа назад
«Спасибо недоброжелателям за мою популярность»
Фото: @m1r0slava_karpovich
Актриса "Папиных дочек" Мирослава Карпович наслаждается волной популярности после слухов о романе с Павлом Прилучным, который некоторое время назад оказался в центре скандала. О свои впечатлениях она рассказала в беседе со "Стархит".
Стороны молчали продолжительное время, однако второго июля Карпович все же прокомментировала шумиху вокруг возможного романа с Прилучным. Выступить актриса решила после того, как негатив дошел до ее близких друзей, обеспокоенных сложившейся ситуацией. Сама же Карпович почти не обращает внимание на людскую молву.
"Всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. Спасибо недоброжелателям за мою популярность!" — отметила она.
На прямые вопросы о связи с Прилучным актриса отвечать отказалась, аргументировав тем, что не афиширует личную жизнь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Лена Миро раскритиковала Викторию Боню.
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Звёзды , Виктория Боня , Лена Миро , Мирослава Карпович , StarHit
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