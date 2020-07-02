Стало известно о состоянии больной COVID-19 Цой

Новость о том, что Анита Цой поступила в больницу с коронавирусом потрясла фанатов певицы, которые заволновались, сможет ли ее организм справиться с коронавирусом, поскольку незадолго до болезни артистка села на новую диету. Об этом сообщает Sobesednik

"До поступления в больницу Анита не начинала худеть по рекомендованной ей корейскими специалистами диете, а лишь рассказала своим подписчикам, что собралась опробовать на себе новую методику похудения. Поэтому говорить о том, что ее организм истощен, — нельзя. Как только артистка вылечится от коронавируса, она начнет соблюдать эту диету, поскольку не сомневается в ее эффективности" — издание ссылается на окружение артистки.

Пока что новой информации о здоровье Цой не поступало. Однако, согласно информации источника, ее состояние оценивается как стабильное, а врачи дают положительные прогнозы.