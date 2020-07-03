Варнаву заподозрили в романе с молодым актером

Рядом актеры, ранее соревновавшиеся в одном сезоне шоу «Танцы со звездами», появились на премьере аудиоспектакля «Пигмалион», где Варнава играет одну из главных ролей — и тем самым дали повод для слухов о романе.

Как сообщил звездный Telegram-канал «Только никому…», Александр Молочников уже опроверг предположения от отношениях с Варнавой, назвав их общение просто дружбой — однако авторы популярного блога, кажется, так не считают.