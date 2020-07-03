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Екатерина Варнава и Александр Молочников дали повод для слухов о романе 

WMJ.ru 1 час назад
Варнаву заподозрили в романе с молодым актером
Фото: WMJ.ru
35-летнюю актрису Екатерину Варнаву сфотографировали в компании 28-летнего актера Александра Молочникова.
Рядом актеры, ранее соревновавшиеся в одном сезоне шоу «Танцы со звездами», появились на премьере аудиоспектакля «Пигмалион», где Варнава играет одну из главных ролей — и тем самым дали повод для слухов о романе.
Как сообщил звездный Telegram-канал «Только никому…», Александр Молочников уже опроверг предположения от отношениях с Варнавой, назвав их общение просто дружбой — однако авторы популярного блога, кажется, так не считают.
Напомним, 1 июля Мобильный художественный театр представил аудиоспектакль «Пигмалион» по мотивам пьесы Бернарда Шоу. На премьере, кроме Варнавы и Молочникова, были замечены Любовь Толкалина в компании красавицы-дочери Марии Кончаловской, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов и другие звезды.
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Звёзды , Бернард Шоу , Александр Молочников , Екатерина Варнава , Любовь Толкалина , Андрей Малахов , Ингеборга Дапкунайте
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