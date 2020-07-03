Как известно, у Софии Ротару большая семья. Она живет в Украине и близко общается с сыном Русланом и невесткой Светланой. Также певица души не чает в своей внучке Софии Евдокименко . Девушка живет и учится в Нью-Йорке, но недавно приехала в родные края. До августа 19-летняя модель проведет время с семьей. К слову, она не теряет времени и наслаждается местными красотами. На днях она покаталась на лошадях и устроила с ними фотосессию.

Однако внучка Ротару также припасла для поклонников несколько пикантных фото. Она снялась в молочном купальнике на тонких бретельках на зеленой лужайке. Девушка позировала со своей собакой в лучах солнца. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу и позволил показать изящную фигуру: бедра, грудь и лодыжки. София впечатлила поклонников своим идеальным телом. Она позировала непринужденно, наслаждаясь процессом.

@iamsofiaeve

Подписчики молодой модели пришли в восторг от ее соблазнительных форм. Многие осыпали внучку певицы комплиментами. Поклонники считают, что красотой она пошла в бабушку.

«Венера Милосская!», «Неземная», «Афродита! София! Божественно красива, вы прелестны и обворожительны!», «Богиня моего романа», «Красивая. Вера Брежнева отдыхает», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что София очень хорошо поет. В ее копилке есть несколько песен. Однако с подросткового возраста она стала моделью и уверенно строит карьеру в сфере моды. Модельеры пророчат ей отличную карьеру, но сама девушка пока не исключает, что свяжет будущее со сценой, как бабушка.