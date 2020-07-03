Бабкина рассказала о странном видении в коме 

Все новости на карте

Певица Надежда Бабкина рассказала о том, что выходя из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней, она почувствовала странное видение. Об этом она рассказала на YouTube-шоу юмориста Максима Галкина "Музыкалити".

Народная артистка РСФСР рассказала, что видела тот самый "свет в конце тоннеля".

"Голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга", — рассказала Бабкина.

После остановки центрифуги перед ней появился серебристый цвет, а затем артистка пришла в сознание и услышала врачей.

Когда ее перевозили в реанимацию, она сказала:

"Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо: моя жизнь в ваших руках".

Напомним, 6 апреля Бабкина попала в больницу и провела две недели в реанимации с поражением легких и отказавшими из-за коронавируса почками.

"Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Я не могла выйти потом из комы", — вспомнила Бабкина.

Она ощущала, что "все происходило словно из другого пространства" и слышала разговоры медиков над ее телом.