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Бабкина рассказала о странном видении в коме 

Диана Товсепова 1 час назад
Бабкина рассказала о странном видении в коме
Фото: globallookpress.com
Певица Надежда Бабкина рассказала о том, что выходя из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней, она почувствовала странное видение. Об этом она рассказала на YouTube-шоу юмориста Максима Галкина "Музыкалити".
Народная артистка РСФСР рассказала, что видела тот самый "свет в конце тоннеля".
"Голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга", — рассказала Бабкина.
После остановки центрифуги перед ней появился серебристый цвет, а затем артистка пришла в сознание и услышала врачей.
Когда ее перевозили в реанимацию, она сказала:
"Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо: моя жизнь в ваших руках".
Напомним, 6 апреля Бабкина попала в больницу и провела две недели в реанимации с поражением легких и отказавшими из-за коронавируса почками.
"Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Я не могла выйти потом из комы", — вспомнила Бабкина.
Она ощущала, что "все происходило словно из другого пространства" и слышала разговоры медиков над ее телом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бабкина рассказывала о романе с Розенбаумом.
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Звёзды , Надежда Бабкина , Максим Галкин
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