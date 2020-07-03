Фадеев ответил на совет «перестать жрать» 

Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".

Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.

Позже Фадеев опубликовал портретную фотографию с подписью "Я вижу…! А у вас бывает ощущение прозрения?". Одна из его поклонниц на это решила дать язвительный совет.

"Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов), 10 кг минимум уйдет в течение двух месяцев. А то все ищут секрет. Как же колбаса то и все жареное, я же хлеб совсем не ем. Смотря какими вы порциями привыкли есть и что есть", — написала @oliga1989.