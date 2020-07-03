Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фадеев ответил на совет «перестать жрать» 

РИА Новости 24 минуты назад
Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".
Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.
Позже Фадеев опубликовал портретную фотографию с подписью "Я вижу…! А у вас бывает ощущение прозрения?". Одна из его поклонниц на это решила дать язвительный совет.
"Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов), 10 кг минимум уйдет в течение двух месяцев. А то все ищут секрет. Как же колбаса то и все жареное, я же хлеб совсем не ем. Смотря какими вы порциями привыкли есть и что есть", — написала @oliga1989.
"Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… тысячи! Один эмоциональней другого", — с иронией ответил ей продюсер.
Видео дня. Башаров снова оказался в центре скандала
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Женский форум 2
Звёзды , Максим Фадеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не стоит спать голой
Почему не стоит спать голой
«Я жалею о втором замужестве»
«Я жалею о втором замужестве»
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение