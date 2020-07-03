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Екатерину Варнаву заподозрили в романе с молодым актером 

Диана Товсепова 3 часа назад
35-летнюю актрису Екатерину Варнаву заметили в компании 28-летнего актера Александра Молочникова, которым она соревновалась во время шоу "Танцы со звездами".
Повод для слухов об их романе возникли после того, как артисты появились вместе на премьере аудиоспектакля "Пигмалион", где играет Варнава.
@kislomolochniy
В Сети сообщают, что молодой актер уже опроверг слухе о романе с Варнавой, назвав их отношения дружескими.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Полину Гагарину заподозрили в романе с рэпером после расставания с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Звёзды , Видео , Александр Молочников , Екатерина Варнава , Полина Гагарина
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