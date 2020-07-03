Повод для слухов об их романе возникли после того, как артисты появились вместе на премьере аудиоспектакля "Пигмалион", где играет Варнава.

@kislomolochniy

В Сети сообщают, что молодой актер уже опроверг слухе о романе с Варнавой, назвав их отношения дружескими.