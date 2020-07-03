Тодоренко рассказала о сексе с Топаловым

Известная ведущая популярной телепередачи "Орел и решка" Регина Тодоренко высказалась о сексуальной жизни с ее мужем Владом Топаловым , экс-солистом группы "Smash!". Артистка написала в микроблоге про активные действия сексуального характера в первый год супружеских отношений, которые ведут к изношенному постельному белью.

Супружеская пара Топалова и Тодоренко отмечает "ситцевую свадьбу". В честь этого события ведущая решила выложить в свой Instagram-блог видео-ролик со свадебными кадрами их семьи, а вместе с тем рассказать подписчикам, почему первую годовщину свадьбы принято называть "ситцевой". При этом ведущая не забыла упомянуть и тяжелое положение их с Топаловым постельного белья.

В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли" Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим (авторский стиль сохранен — прим. ред.),

— поделилась ведущая.

В завершение Тодоренко заявила, что они с супругом очень разные, но от этого их совместная жизнь становится только интереснее.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от увиденного поста артистки. Они пожелали молодым людям семейного благополучия и долгих лет совместной жизни. При этом кое-кто из подписчиков Тодоренко шутливо пожелал, чтобы их постельные простыни "стирались в дрызг".