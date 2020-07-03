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Ургант впервые высказался о бойфренде дочери 

WomanHit.ru и ещё 3 2 часа назад
Ургант впервые высказался о бойфренде дочери
Фото: @urgantcom
Девушку критикуют за роман с афроамериканцем.
Звезда Первого канала Иван Ургант впервые прокомментировал личную жизнь своей наследницы Эрики Куталии. Сейчас наследница шоумена и Натальи Кикнадзе живет в США, где учится в престижной школе Parsons.
Там она встретила свою любовь — темнокожего красавца по имени Мозес. Между ними завязались романтические отношения. По неизвестной причине девушку стали критиковать за то, что она встречается с афроамериканцем — и это на фоне захватившего Америку движения #BlackLivesMatter.
Эрика не стала молчать и заявила недоброжелателям:
Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. Мы, надеюсь, разберемся с такой 'тяжелой» ситуацией.
Многих интересовало, что же думает по этому поводу ее отец — недавно выяснилось, что он совсем не против.
В эфире одного из свежих выпусков передачи «Вечерний Ургант» гостья ведущего Ляйсан Утяшева рассказала, что ее семилетний сын Роберт уже обзавелся поклонницами. «Невесты у нас уже есть. Ему очень нравятся девочки, каждый день разные, но нравятся», — отметила гимнастка.
«У меня тоже старшая дочь. Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал»,
— иронично ответил на это Иван.
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Звёзды , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе , Ляйсан Утяшева
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