Ургант впервые высказался о бойфренде дочери 

Девушку критикуют за роман с афроамериканцем.

Звезда Первого канала Иван Ургант впервые прокомментировал личную жизнь своей наследницы Эрики Куталии. Сейчас наследница шоумена и Натальи Кикнадзе живет в США, где учится в престижной школе Parsons.

Там она встретила свою любовь — темнокожего красавца по имени Мозес. Между ними завязались романтические отношения. По неизвестной причине девушку стали критиковать за то, что она встречается с афроамериканцем — и это на фоне захватившего Америку движения #BlackLivesMatter.

Эрика не стала молчать и заявила недоброжелателям:

Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. Мы, надеюсь, разберемся с такой 'тяжелой» ситуацией.

Многих интересовало, что же думает по этому поводу ее отец — недавно выяснилось, что он совсем не против.

В эфире одного из свежих выпусков передачи «Вечерний Ургант» гостья ведущего Ляйсан Утяшева рассказала, что ее семилетний сын Роберт уже обзавелся поклонницами. «Невесты у нас уже есть. Ему очень нравятся девочки, каждый день разные, но нравятся», — отметила гимнастка.

«У меня тоже старшая дочь. Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал»,

— иронично ответил на это Иван.