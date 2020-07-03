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Ургант впервые рассказал об афро-возлюбленном дочери 

Диана Товсепова 56 минут назад
Ургант впервые рассказал об афро-возлюбленном дочери
Фото: @urgantcom
Телеведущий Иван Ургант впервые прокомментировал отношения своей падчерицы Эрики Куталия с парнем-афроамериканцем по имени Муса.
Так, девушка учится в престижной школе в США и вместе со своим возлюбленным выступает против расизма на демонстрациях. Однако пользователи Сети нередко критикуют Эрику за выбор бойфренда.
@e_ttg
А вот Ургант, совсем не против такого избранника дочери. Так, в передачи «Вечерний Ургант» гостья ведущего Ляйсан Утяшева рассказала, что ее семилетний сын Роберт уже обзавелся подружки.
«Невесты у нас уже есть. Ему очень нравятся девочки, каждый день разные, но нравятся», — отметила гимнастка.
На это Иван привел в пример Эрику.
«У меня тоже старшая дочь. Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал», — с иронией отметил ведущий.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему участие Эрики в демонстрациях посчитали унизительным для Урганта.
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