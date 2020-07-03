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Адвокат сообщил, что Ефремов отказался признавать вину 

Диана Товсепова 42 минуты назад
Ефремов отказался признавать вину
Фото: globallookpress.com
Актер Михаил Ефремов, которого ранее обвинили по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы, отказался признавать вину.
Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев телеканалу «Москва-24».
"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <…> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", — рассказал Ефремов.
Адвокат сына погибшего в ДТП мужчины Сергей Аверцев заявил, что пострадавшая сторона будет изучать заявление защитника актера о его невиновности.
"До этого же он его признавал. Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами. Будем анализировать эти показания и будем добиваться правды", — цитируют его в СМИ.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сын Ефремова высказался об аварии.
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