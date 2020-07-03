Ефремов отказался признавать вину

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Актер Михаил Ефремов , которого ранее обвинили по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы, отказался признавать вину.

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев телеканалу «Москва-24».

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <…> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", — рассказал Ефремов.

Адвокат сына погибшего в ДТП мужчины Сергей Аверцев заявил, что пострадавшая сторона будет изучать заявление защитника актера о его невиновности.