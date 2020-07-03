Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о подробностях жизни с супругом. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Тодоренко поделилась подробностями совместной жизни с Топаловым в первый год после замужества. Супруги отмечают годовщину, которую принято называть "ситцевой" свадьбой. По словам звезды, за это время у них износилось постельное белье.

"В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли" Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим", — написала она под видео в своем блоге.

Тодоренко рассказала, что они с Топаловым — очень разные, но из-за этого их совместная жизнь становится только интереснее.