Бородина обошла Решетову по «индексу красоты» 

Бородина и Решетова сразились за звание идеала красоты. Подробности — в новом материале WMJ.ru!

Селебрити положили начало новому флешмобу, на этот раз в Сети появилось новое приложение, которое вычисляет ваш индекс красоты, сопоставляя черты лица с идеалом — золотым сечением. Первыми проверить уровень соответствия их внешности идеалам красоты решились Ксения Бородина и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Результатами красотки поделились в историях в Instagram.

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Самое интересное, что Ксения Бородина по индексу красоты обошла Анастасию Решетову с небольшим отрывом. За брови Бородина набрала 96%, за глаза — 95%, за подбородок — 94%, и только губы соответствуют идеалу на 100%. У Анастасии Решетовой глаза соответствуют идеалу на 100%.