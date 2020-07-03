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Бородина обошла Решетову по «индексу красоты» 

WMJ.ru 2 часа назад
Бородина обошла Решетову по «индексу красоты»
Фото: @borodylia
Бородина и Решетова сразились за звание идеала красоты. Подробности — в новом материале WMJ.ru!
Селебрити положили начало новому флешмобу, на этот раз в Сети появилось новое приложение, которое вычисляет ваш индекс красоты, сопоставляя черты лица с идеалом — золотым сечением. Первыми проверить уровень соответствия их внешности идеалам красоты решились Ксения Бородина и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Результатами красотки поделились в историях в Instagram.
WMJ.RU
Самое интересное, что Ксения Бородина по индексу красоты обошла Анастасию Решетову с небольшим отрывом. За брови Бородина набрала 96%, за глаза — 95%, за подбородок — 94%, и только губы соответствуют идеалу на 100%. У Анастасии Решетовой глаза соответствуют идеалу на 100%.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Ксения Бородина , WMJ.RU
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