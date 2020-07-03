«Такое нельзя показывать»: Бондарчук оголила живот

51-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала неидеальный живот на вечеринке у друзей. Многочисленные фолловеры модели осудили знаменитость, а некоторые и вовсе категорично заявили, что та их обманывала. На личной странице в Instagram Бондарчук на регулярной основе делится откровенными снимками в купальнике, на которых демонстрирует длинные ноги и подтянутую фигуру. Однако, оказалось, что у Бондарчук вовсе нет плоского живота, что очень разочаровало наблюдателей.

Светлана поделилась на личной странице в Instagram фото с вечеринки: помимо Бондарчук на ней присутствовал близкий друг знаменитости Сергей Табунов. Именно он и запечатлел подругу в неприглядном виде — с поднятой вверх розовой футболкой, оголяющей полный живот. Саму Светлану, впрочем, внешний вид не смутил — она с радостью поделилась зажигательными кадрами на своей странице.

Teleprogramma.pro

В Сети же Бондарчук за откровенность осудили. «Такое нельзя показывать», «Понятно, все, что было до этого — фотошоп», «Наела животик», — высказались они. Другие же решили вступиться за женщину: «Для своих 50 Бондарчук выглядит идеально», «Светлана просто чудо!», — заявили они.