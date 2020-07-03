Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Такое нельзя показывать»: 51-летняя Светлана Бондарчук оголила полноватый живот на вечеринке у друзей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Такое нельзя показывать»: Бондарчук оголила живот
Фото: Teleprogramma.pro
51-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала неидеальный живот на вечеринке у друзей. Многочисленные фолловеры модели осудили знаменитость, а некоторые и вовсе категорично заявили, что та их обманывала. На личной странице в Instagram Бондарчук на регулярной основе делится откровенными снимками в купальнике, на которых демонстрирует длинные ноги и подтянутую фигуру. Однако, оказалось, что у Бондарчук вовсе нет плоского живота, что очень разочаровало наблюдателей.
Светлана поделилась на личной странице в Instagram фото с вечеринки: помимо Бондарчук на ней присутствовал близкий друг знаменитости Сергей Табунов. Именно он и запечатлел подругу в неприглядном виде — с поднятой вверх розовой футболкой, оголяющей полный живот. Саму Светлану, впрочем, внешний вид не смутил — она с радостью поделилась зажигательными кадрами на своей странице.
Teleprogramma.pro
В Сети же Бондарчук за откровенность осудили. «Такое нельзя показывать», «Понятно, все, что было до этого — фотошоп», «Наела животик», — высказались они. Другие же решили вступиться за женщину: «Для своих 50 Бондарчук выглядит идеально», «Светлана просто чудо!», — заявили они.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Teleprogramma.pro: последние новости
«Космически красивая»: Брежнева в платье с разрезом от бедра блеснула бесконечными ногами «Космически красивая»: Брежнева в платье с разрезом от бедра блеснула бесконечными ногами «Я жалею о втором замужестве»: Алена Водонаева сделала откровенное признание в день рождения «Я жалею о втором замужестве»: Алена Водонаева сделала откровенное признание в день рождения Неувядающая красота: 73-летнюю Наталью Варлей запечатлели в бикини на пляже Неувядающая красота: 73-летнюю Наталью Варлей запечатлели в бикини на пляже
Женский форум
Звёзды , Светлана Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Домогаров пожаловался на травлю из-за Ефремова
Домогаров пожаловался на травлю из-за Ефремова
«Плоская рыхлая ж**а которая никому не нужна»
«Плоская рыхлая ж**а которая никому не нужна»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
03:19
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
Дети Звёзды
Как отмыть зеркало, не оставив на нем разводов
02:12
Как отмыть зеркало, не оставив на нем разводов
Дом и сад
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение