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У Ефремова нашли новое заболевание 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
У Ефремова нашли опасное заболевание
Фото: Lenta.ru
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обвиняемый имеет заболевание — в момент смертельной аварии у артиста произошел припадок абсансной эпилепсии. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает «112» в своем Telegram-канале.
По мнению адвоката, это весомая причина невиновности актера. В настоящее время реальность диагноза российского артиста проверяется.
Абсансная эпилепсия — это припадок с немоторными пароксизмами. Абсанс — это органическое заболевание головного мозга различной этиологии. Усугубляется хроническим течением, если не начать лечение вовремя.
Ранее адвокат Пашаев рассказал, что актер никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. По его словам, Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, поскольку с участием его автомобиля произошла авария со смертельным исходом. При этом защитник артиста заявил, что семья скончавшегося автомобилиста Сергея Захарова на этом «сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».
На обвинения Пашаева ответил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. Он напомнил, что в 1998 году семья Захарова потеряла в такой же аварии еще одного родственника. При этом виновник трагедии избежал наказания. «Поэтому говорить о "грязном шоу" — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа», — сказал он. Кроме того, никаких переговоров о деньгах изначально не было. «Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продается», — пояснил Добровинский.
3 июля стало известно, что в автомобиле Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, нашли следы постороннего человека. Кроме того, в салоне машины были «бычки с гашишем». При этом экспертиза показала, что Ефремов не употреблял этот наркотик, так как в его крови выявили только кокаин.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался из-за потери большого количества крови. Артист в ДТП не пострадал. Его отправили под домашний арест до 9 августа.
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