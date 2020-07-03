Певец Николай Басков раскрыл секрет своего похудения. Во время режима самоизоляции он похудел на 15 килограммов. Об этом он сообщил "Комсомольской правде".

Басков рассказал, что долго боролся с лишним весом, но это ему не удавалось из-за любви поесть. Кроме того, на мероприятиях люди всегда пытались его накормить, а он не мог отказаться.

"Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое. Устоять, честно говоря, сложно", — привел Басков в пример слова людей.

Во время самоизоляции артист решил уделить время себе. Он рассказал, что сел н диету и занимался спортом. Кроме того, он принимал комплекс необходимых витаминов. Басков опроверг домыслы и слухи о том, что он прибегал к помощи врачей. Артист заявил, что "не хочет повторять печальный опыт коллег".