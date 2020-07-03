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Заворотнюк выписали из больницы 

Popcake.tv 2 часа назад
Заворотнюк выписали из больницы
Фото: Popcake.tv
Наконец-то мы готовы обрадовать поклонников знаменитой актрисы и всех обеспокоенных за нее пользователей сети. Источники сообщают, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и сейчас она может обходиться без круглосуточного наблюдения. Мы очень рады, что актриса может провести время с семьей после долгого и изнурительного лечения.
Петр Чернышев высказался о последних событиях.
«О полном выздоровлении говорить пока боимся, ведь доктора предупреждают о том, что может случиться рецидив и опухоль головного мозга снова появится. Мы очень надеемся, что сможем преодолеть этот тяжелый жизненный период и Настя скоро сможет вернуться к своей обычной жизни».
Как же Анастасии удается справляться со смертельным недугом? Все дело в том, что звезда получила колоссальную поддежку не только своей семьи, но и всей общественности. Ей давали противоопухолевые препараты, разработанные в университете Соединенных Штатов. Данная разработка позволяет блокировать рост раковых клеток и дает пациентам надежду на здоровую жизнь. Конечно, актриса сейчас очень слаба и ее иммунитет не в порядке, но по прогнозам врачей благодаря такой интенсивной терапии популярная «няня» скоро сможет вернуться в кино!
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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