Наконец-то мы готовы обрадовать поклонников знаменитой актрисы и всех обеспокоенных за нее пользователей сети. Источники сообщают, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и сейчас она может обходиться без круглосуточного наблюдения. Мы очень рады, что актриса может провести время с семьей после долгого и изнурительного лечения.

«О полном выздоровлении говорить пока боимся, ведь доктора предупреждают о том, что может случиться рецидив и опухоль головного мозга снова появится. Мы очень надеемся, что сможем преодолеть этот тяжелый жизненный период и Настя скоро сможет вернуться к своей обычной жизни».

Как же Анастасии удается справляться со смертельным недугом? Все дело в том, что звезда получила колоссальную поддежку не только своей семьи, но и всей общественности. Ей давали противоопухолевые препараты, разработанные в университете Соединенных Штатов. Данная разработка позволяет блокировать рост раковых клеток и дает пациентам надежду на здоровую жизнь. Конечно, актриса сейчас очень слаба и ее иммунитет не в порядке, но по прогнозам врачей благодаря такой интенсивной терапии популярная «няня» скоро сможет вернуться в кино!