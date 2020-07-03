Хазанову оказывают экстренную помощь 

Как сообщают СМИ, его помощница рассказала, что актер начал задыхаться. Врачи, прибывшие на место, принимают решение о госпитализации артиста.

Как сообщает Рен ТВ, у Хазанова могут быть проблемы с сердцем, из-за чего он стал себя плохо чувствовать. Других подробностей о состоянии Хазанова нет.