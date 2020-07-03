Народному артисту России Геннадию Хазанову оказывают экстренную помощь. об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на его помощницу.
Как сообщают СМИ, его помощница рассказала, что актер начал задыхаться. Врачи, прибывшие на место, принимают решение о госпитализации артиста.
Как сообщает Рен ТВ, у Хазанова могут быть проблемы с сердцем, из-за чего он стал себя плохо чувствовать. Других подробностей о состоянии Хазанова нет.
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