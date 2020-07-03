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Сестра Кардашьян поделилась фото в бикини и восхитила фанатов стройной фигурой 

Lenta.ru 2 часа назад
Сестра Кардашьян поделилась фото в бикини
Фото: Lenta.ru
Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала фотографию в купальнике и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
Папарацци сфотографировали знаменитость во время отдыха в Коста-Рике. На одном из кадров 41-летняя Кардашьян идет на фоне каменной стены с телефоном в руках, на другом — сидит у бассейна. Она одета в винтажное бикини французского модного дома Dior с разноцветным принтом в виде комиксов. Из аксессуаров на ней — кафф и солнечные очки.
«Не звони мне, я позвоню сама», — подписала она фотографии.
@kourtneykardash
Подписчики восхитились фигурой телезвезды и написали об этом в комментариях под постом, набравшем 2,7 миллионов лайков.
«Какая горячая фотография», «Красавица Кортни», «Ты лучшая девушка», «Очень красивое тело!», «Позвони мне, пожалуйста!», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.
26 июня Кортни Кардашьян поделилась другим снимком в бикини. Предпринимательница попозировала на фоне океана в раздельном купальнике золотистого цвета. Ее сфотографировали на песчаном пляже с мокрыми волосами.
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Звёзды , Кортни Кардашьян , Ким Кардашьян
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