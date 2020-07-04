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«Меня уже закопали»: Фадеев раскрыл секрет похудения 

Александра Нечаева 2 часа назад
«Меня уже закопали»: Фадеев раскрыл секрет похудения
Фото: @fadeevmaxim
На днях Максим Фадеев выложил в своем микроблоге фотографию, на которой продемонстрировал, как выглядит после похудения. Продюсеру удалось сбросить 100 килограммов.
Невероятный результат Максима вызвал бурную реакцию подписчиков, журналистов, а также диетологов. Специалисты в один голос утверждают, что так быстро похудеть попросту невозможно, а также отмечают, что продюсер наверняка заработал проблемы со здоровьем.
Фадеев решил развеять слухи и записал видеообращение, в котором объяснил, как ему удалось добиться такого результата.
Максим отметил, что не ожидал, что его похудение вызовет такой резонанс и ответил диетологам, что с ним все в порядке.
Меня уже закопали за то, что я быстро похудел. Похудел я не быстро, за год, сбрасывал около 8 килограммов в месяц,
— сказал продюсер.
Также Фадеев обещал, что в ближайшее время раскроет свою методику похудения. Продюсер отметил, что для того, чтобы сбросить вес так же, как это делал он, не понадобится особых затрат.
Нужна только обычная вода определенной температуры и продукты, которые вы сможете есть без ограничений,
— добавил Максим.
Также Фадеев отметил, что перед тем, как начинать худеть, необходимо сдать анализы и проверить гормоны. Если гормональный фон в порядке, можно спокойно воспользоваться его методикой.
Ранее "Рамблер" писал, что Бабкина рассказала о странном видении в коме.
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