Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции 

Анна Нетребко недавно возобновила гастроли. Артистка переживала, что из-за пандемии коронавируса вернется на сцену только осенью, но, к счастью, она смогла давать концерты уже летом. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она выступила в Германии. А потом к ней в гости приехала сестра Наталья. Так как певица соскучилась по морю, они решили всей семьей уехать в отпуск. На днях на частном самолете оперная дива добралась до Турции.

Первым делом Анна окунул ноги в воду. Она рада тому, что вывезла сына Тьяго на курорт. Сама звезда наслаждается отдыхом и предпочитает не делиться снимками. А ее сестра решила показать, как они проводят время на отдыхе. Очередное утро они начали с купания в бассейне на террасе отеля. Наталья блеснула фигурой в слитном купальнике. А вост сестру она запечатлела в бикини. Оперная дива плавала со своим сыном в воде, блеснув загорелыми плечами.

«Семейный заплыв перед завтраком»,

— написала родственница звезды.

@eskildsennatalia

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 48-летняя Нетребко. Многие также были очарованы видами на Бодрум. «Какой вид шикарный», «Гармония», «Хорошего отдыха», «Какие красотки», «Красота, особенно горы, ровно покрытые зеленым ковром. А вода в бассейне, как изумруд», «Потрясающе», «Анна уже шоколадка», — прокомментировали пост подписчики. А после завтрака Анна с сыном отправилась нежиться на солнце на пляже.