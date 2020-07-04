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Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Нетребко недавно возобновила гастроли. Артистка переживала, что из-за пандемии коронавируса вернется на сцену только осенью, но, к счастью, она смогла давать концерты уже летом. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она выступила в Германии. А потом к ней в гости приехала сестра Наталья. Так как певица соскучилась по морю, они решили всей семьей уехать в отпуск. На днях на частном самолете оперная дива добралась до Турции.
Первым делом Анна окунул ноги в воду. Она рада тому, что вывезла сына Тьяго на курорт. Сама звезда наслаждается отдыхом и предпочитает не делиться снимками. А ее сестра решила показать, как они проводят время на отдыхе. Очередное утро они начали с купания в бассейне на террасе отеля. Наталья блеснула фигурой в слитном купальнике. А вост сестру она запечатлела в бикини. Оперная дива плавала со своим сыном в воде, блеснув загорелыми плечами.
«Семейный заплыв перед завтраком»,
— написала родственница звезды.
@eskildsennatalia
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 48-летняя Нетребко. Многие также были очарованы видами на Бодрум. «Какой вид шикарный», «Гармония», «Хорошего отдыха», «Какие красотки», «Красота, особенно горы, ровно покрытые зеленым ковром. А вода в бассейне, как изумруд», «Потрясающе», «Анна уже шоколадка», — прокомментировали пост подписчики. А после завтрака Анна с сыном отправилась нежиться на солнце на пляже.
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Женский форум
Звёзды , Анна Нетребко , Юсиф Эйвазов
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