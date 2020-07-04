«Ситуация была критической»

Певица откровенно рассказала поклонникам, как не могла расплатиться с долгами и ютилась в одной квартире с сестрой и подругой.

Сати Казанова — успешная и волевая женщина, которая привыкла всегда добиваться поставленных целей. Сложно представить, что когда-то звезда могла испытывать проблемы с деньгами. Тем не менее — это так. На своей странице в Инстаграм исполнительница честно рассказала, как непросто ей было свести концы с концами до того, как она попала на проект «Фабрика звезд».

«Я тогда жила на съёмной квартире с сестрёнкой и подругой. Ситуация была рядом с критической и решение об участие в ФЗ стало для меня своеобразным прыжком веры. ⠀ За 3 месяца, которые я находилась на проекте, у меня накопилась огромная сумма, которую я должна была заплатить хозяйке за аренду жилья. В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюссеру Игорю Матвиенко, и он, выслушав мою историю, спокойно предложил мне аванс на нужную сумму в счёт последующего гонорара»,

— откровенно рассказала о ситуации бывшая солистка группы «Фабрика». (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

По словам артистки, первые гонорары были совсем маленькими, но концертов было много, и в конечном итоге она смогла не только отбить занятую у продюсера сумму, но и купить собственное жилье.

Также Сати призналась, что несмотря на безденежье, всегда обладала серьезными амбициями и была очень расстроена, что Игорь Матвиенко взял ее в группу, а не предоставил возможность стать сольной певицей.

«Сейчас я понимаю, что на тот момент я была совершенно к этому не готова — ни морально, ни профессионально и стать частью коллектива "Фабрика" и продюсерского центра Игоря Матвиенко было невероятной удачей. Тогда, проходя мимо и увидев меня в слезах, Игорь Игоревич остановился и спросил: "Ты расстроена? Ты хотела, чтобы всё сложилось как-то иначе?" И в этих словах не было иронии, только недоумение — почему я плачу получив то, о чем мечтают миллионы»,

— отметила Сати.

Исполнительница призналась, что ее взрывной характер и лидерские качества не раз давали о себе знать, и одногруппницам было с ней непросто.

«Я вспоминаю эти годы с большой любовью и признательностью всем людям и событиям, которые привели меня сюда, в моё сейчас»,

— завершила монолог певица. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)