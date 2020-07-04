У Ефремова нашли болезнь, способную его оправдать

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У Ефремова нашли опасное заболевание, которое может его оправдать 

Диана Товсепова 1 час назад
Адвокат актера Михаила Ефремова, участвующего в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что обвиняемый имеет опасное заболевание — в момент смертельной аварии у артиста произошел припадок абсансной эпилепсии.
Абсансная эпилепсия — это припадок с немоторными пароксизмами, а сам абсанс характеризуется органическое заболевание головного мозга различной этиологии. Состояние больного усугубляется хроническим течением, если вовремя не начать лечить.
По мнению адвоката, это можно считать весомой причиной невиновности актера. Сейчас проверяется правдивость диагноза артиста.
Ранее выяснилось, что актер Михаил Ефремов, которого ранее обвинили по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы, отказался признавать вину. Об этом его адвокат рассказал телеканалу "Москва-24".
"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <…> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", — рассказал Ефремов.
Адвокат сына погибшего в ДТП мужчины Сергей Аверцев заявил, что пострадавшая сторона будет изучать заявление защитника актера о его невиновности.
"До этого же он его признавал. Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами. Будем анализировать эти показания и будем добиваться правды", — цитируют его в СМИ.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сын актера высказался об аварии.
Женский форум 49
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов
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