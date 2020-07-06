Ротару показала свой особняк за миллион долларов 

Советская и украинская эстрадная певица София Ротару показала свой особняк под Киевом. По оценкам украинской прессы, его стоимость превышает миллион долларов, пишет газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что поместье окружено рвом, чтобы туда не проникли журналисты. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров, а площадь участка — 20 соток. Сам дом нестандартной формы, с высокими потолками и окнами. На участке также есть теннисный корт и камин.

По периметру дом окружен забором, его охраняет сторож. Внутри есть домик для гостей, беседка и мангал. При этом сама хозяйка любит проводить время на грядках, а также ухаживать за плодовыми деревьями.