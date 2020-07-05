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Агата Муцениеце подразнила подписчиков намеками на нового бойфренда 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Муцениеце намекнула на нового бойфренда
Фото: agataagata
31-летняя актриса поделилась загадочными фото в своем блоге.
Пока все обсуждают роман Павла Прилучного с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, его бывшая жена Агата Муцениеце дразнит подписчиков своего Instagram намеками на нового бойфренда.
Актриса опубликовала несколько неоднозначных сторис, которые можно трактовать как сигнал о начале новых отношений. На первом снимке 31-летняя актриса заключила в объятия неизвестного мужчину, благодаря ракурсу его невозможно опознать. Следующая сторис запечатлела большую белую ромашку, которую Агата сопроводила подписью «Любит не любит» — известным гаданием на любовь по цветку.
@agataagata
Напомним, что в июне этого года суд расторг брак актера Павла Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце. Ранее девушка неоднократно говорила о насилии со стороны супруга. Агата и Павел познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В августе 2011 года они тайно сыграли свадьбу. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а через два года на свет появилась дочь Мия. После объявления о расставании с мужем Агата неоднократно намекала, что ее чувства не исчезли, и даже открыто говорила об этом. В частности, она посвящала Павлу стихи собственного сочинения, а также в интервью заявляла, что продолжает любить бывшего мужа.
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Звёзды , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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