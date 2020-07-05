Асмус шокировала подписчиков обнаженными селфи

Звезда сериалов «Интерны» и «Текст. Реальность» опубликовала в своем Instagram-аккаунте два откровенных снимка, шокировав подписчиков. Обнаженные селфи сделаны в ванной, в кадре молодая актриса сидит в воде и улыбается в камеру.

"Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон", — подписала фотографию Кристина Асмус (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WMJ.ru).

Как рассказала подписчикам девушка, кадры были сделаны во время съемок фильма «Текст». В комментариях пользователи Сети шутят, что «разведенка» Асмус пытвается найти мужчину после расставания с Харламовым

«Когда вышла на охоту за новым женихом», «Все никак не угомонится)», «Кристина, лучше молча пережить развод, зачем эти фото» — пигут ей фолловеры.

@asmuskristina

Не так давно актриса Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов неожиданно объявили о разводе. Пара была вместе восемь лет, за это время у них родилась дочь Анастасия. Причину расставания супруги не уточнили. После этого в Сети начались активные обсуждения, что же могло стать причиной такого решения пары. Многие уверены — во всем виноват «Текст», в котором Асмус снялась в откровенной сцене вместе с Янковским.

Напомним, что для актрисы этот брак стал первым. А вот резидент Comedy Club ранее был женат. С 2010 по 2013 год Гарик состоял в официальном браке с Юлией Харламовой. Когда у него начался роман с Асмус, многие обвиняли актрису в том, что она разрушила семью юмориста, однако сам Гарик все отрицал.