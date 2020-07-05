Овсиенко решила завести ребенка в 53 года

Певица Татьяна Овсиенко раскрыла личные планы в свежем интервью. Как оказалось, популярная исполнительница, справившая свое 53-летие, готовится стать мамой. Она уже провела подготовку к важному событию.

Вот уже много лет Овсиенко счастлива с бизнесменом Александром Меркуловым : устроить женское счастье, как в ее известном хите, удалось. Тем не менее, артистка решила, что для полной гармонии нужны еще и материнские радости.

В эфире телешоу «Судьба человека» Татьяна рассказала о планах взять приемного ребенка. Родить своими силами она не может в силу возраста. Певица уже побывала в детском доме и познакомилась с милой маленькой девочкой. Малышка так запала в душу Овсиенко, что теперь звезда эстрады горит желанием изменить жизнь ребенка в лучшую сторону.

К слову, у Овсиенко уже есть успешный опыт воспитания приемного ребенка. В 2002 году певица усыновила мальчика Игоря с врожденным пороком сердца. В настоящее время сын артистки — взрослый состоявшийся мужчина, который живет в США с женой и воспитывает собственного ребенка.