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Татьяна Овсиенко готовится обзавестись ребенком в 53 года 

Суть событий и ещё 1 3 часа назад
Овсиенко решила завести ребенка в 53 года
Фото: Суть событий
Певица Татьяна Овсиенко раскрыла личные планы в свежем интервью. Как оказалось, популярная исполнительница, справившая свое 53-летие, готовится стать мамой. Она уже провела подготовку к важному событию.
Вот уже много лет Овсиенко счастлива с бизнесменом Александром Меркуловым: устроить женское счастье, как в ее известном хите, удалось. Тем не менее, артистка решила, что для полной гармонии нужны еще и материнские радости.
В эфире телешоу «Судьба человека» Татьяна рассказала о планах взять приемного ребенка. Родить своими силами она не может в силу возраста. Певица уже побывала в детском доме и познакомилась с милой маленькой девочкой. Малышка так запала в душу Овсиенко, что теперь звезда эстрады горит желанием изменить жизнь ребенка в лучшую сторону.
К слову, у Овсиенко уже есть успешный опыт воспитания приемного ребенка. В 2002 году певица усыновила мальчика Игоря с врожденным пороком сердца. В настоящее время сын артистки — взрослый состоявшийся мужчина, который живет в США с женой и воспитывает собственного ребенка.
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Женский форум
Звёзды , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов
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