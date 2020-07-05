Похудевший Харламов удивил пользователей Сети

После заявления о разводе 39-летний Гарик Харламов практически не делился подробностями личной жизни, а также своими снимками. А недавно юморист выложил новое фото, на котором видно, что он заметно похудел.

В последние годы шуток над не совсем стандартной фигурой Гарика Харламова было сказано много. Сам комик также нередко смеялся над своими лишними килограммами, и его это они нисколько не смущали. Но, похоже, что развод с Кристиной Асмус сделал свое дело: на фоне переживаний (или других факторов) фигура артиста заметно изменилась.

После расставания актер и его супруга живут отдельно, готовясь к разводу. Асмус вместе с 6-летней дочерью переехали в недавно купленный загородный дом, который был приобретен еще до заявлений о разводе. Харламов же снимает свое жильё в городе, куда к нему часто приезжает дочка Настя.

@garikkharlamov

На днях звезда Comedy Club поделился своим редких снимком. На нем он позирует вместе со своей наследницей. Пользователи удивились: Харламов выглядит так, будто сбросил много килограммов за короткий срок. Фото произвело небывалый ажиотаж в сети. Актер редко делится своими фотографиями в полный рост, но тут он приятно удивил всех пользователей и друзей. Многие, к слову, подумали, что причина резкого похудения юмориста кроется в расставании с Асмус.

«Кажется, Гарик похудел..»; «Ты похудел? Развод влияет хорошо!», — пишут пользователи. А вот актер Гоша Куценко решил пошутить: «Если Господь спросит, что я делал чаще и старательнее в этой жизни, — я отвечу: втягивал! Живот!».

Напомним, что в конце июня Харламов и Асмус объявили о своем расставании. Некоторые посчитали эту новость шуткой, но сами супруги уверяют, что бракоразводный процесс идет уже полным ходов.