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Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Кэмпбелл полностью обнажилась в метро
Фото: @naomi
Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена обнаженной. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте.
50-летняя модель приняла участие в откровенной фотосессии, которая прошла в метро. На кадрах знаменитость позирует без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая тело сумками итальянского люксового бренда Valentino.
@naomi
«Неопубликованные снимки», — написала она под постами и отметила профиль модного дома.
Поклонников удивила откровенная съемка Кэмпбелл.
«Как ты это сделала, и не попала на глаза людям? Расскажи!», «Невероятно смелая!», «С таким великолепным телом это не так сложно», «Поразительно, для меня ты всегда будешь лучшей моделью в мире», «Вот это настоящие уверенность в себе талант», — похвалили они в комментариях.
Фотографии набрали более 300 тысяч лайков.
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Звёзды , Обнаженные модели , Наоми Кэмпбелл
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