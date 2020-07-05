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«Ух, горячая девушка»: Летучая засветила пышную грудь в коротком топе без лифчика 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Ух, горячая»: Летучая засветила пышную грудь
Фото: Teleprogramma.pro
Многие с трудом верят, что хрупкой девушке Елене Летучей уже 41 год. Телеведущая не только обладает грациозной фигурой и подтянутыми формами, но и юношеским задором. Подтверждение тому — озорное фото, которое опубликовала блондинка в личном блоге.
«На этом фото все прекрасно», — игриво подписала она кадр.
Для эффектного снимка звезда не постеснялась примерить коротенький облегающий топ без нижнего белья. Его эффектное декольте демонстрировало пышные прелести Елены во всей красе.
@elenapegas
«Ух, горячая девушка», «В глаза смотреть невозможно. Какого они у вас цвета?», «Чем старше, тем глубже декольте», «Огонь! Невероятная!» — прокомментировали пост Летучей фолловеры.
Ранее мы писали о Светлане Лободе, которая тоже «забыла» надеть бюстгальтер под облегающий топ-бра.
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