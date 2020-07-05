«Ух, горячая»: Летучая засветила пышную грудь

Многие с трудом верят, что хрупкой девушке Елене Летучей уже 41 год. Телеведущая не только обладает грациозной фигурой и подтянутыми формами, но и юношеским задором. Подтверждение тому — озорное фото, которое опубликовала блондинка в личном блоге.

«На этом фото все прекрасно», — игриво подписала она кадр.

Для эффектного снимка звезда не постеснялась примерить коротенький облегающий топ без нижнего белья. Его эффектное декольте демонстрировало пышные прелести Елены во всей красе.

@elenapegas

«Ух, горячая девушка», «В глаза смотреть невозможно. Какого они у вас цвета?», «Чем старше, тем глубже декольте», «Огонь! Невероятная!» — прокомментировали пост Летучей фолловеры.