Прилучный познакомил детей с новой девушкой

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Прилучный познакомил детей с Карпович 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актер Павел Прилучный познакомил детей со своей новой возлюбленной — Мирославой Карпович. Об этом сообщает издание "Стархит".
Пара поехала вместе отдыхать на Черное море. В Сети появились их совместные снимки, сделанные прохожими. Павел Прилучный повел детей кататься на яхте, а вместе с ними и Мирослава Карпович.
Соцсети
Сам актер публикует фотографии с отдыха в своем Instagram-аккаунте, но свою новую девушку не показывает. Карпович тоже не афиширует отношения с Прилучным в социальных сетях. По ее словам, она принципиально отказывается комментировать личную жизнь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце намекнула на нового бойфренда.
Звёзды , Видео , Павел Прилучный , Мирослава Карпович
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