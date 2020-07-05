Прилучный познакомил детей с новой девушкой

Пара поехала вместе отдыхать на Черное море. В Сети появились их совместные снимки, сделанные прохожими. Павел Прилучный повел детей кататься на яхте, а вместе с ними и Мирослава Карпович.

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Сам актер публикует фотографии с отдыха в своем Instagram-аккаунте, но свою новую девушку не показывает. Карпович тоже не афиширует отношения с Прилучным в социальных сетях. По ее словам, она принципиально отказывается комментировать личную жизнь.