Полежайкин из «Папиных дочек» попал в реанимацию 

Полежайкин из «Папиных дочек» попал в больницу. Актер сам выложил снимок в своем Инстаграм из больничной палаты.

У Казакова опухли ноги, но в чем конкретно причина, он пока не рассказал. Обещал позже вернуться к подписчикам и рассказать подробности болезни.

@kazakovfly

«Полежайкин» редко пользуется соцсетями. После окончания съемок «Папиных дочек» он пропал с экранов. И сейчас узнать в Казакове того толстого мальчика из ситкома практически невозможно. Актер сильно похудел и возмужал.

Казаков уже восемь лет счастливо женат на своей избраннице. Вместе пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь — от первого брака жены актера, сын — совместный.