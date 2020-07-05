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Полежайкин из «Папиных дочек» попал в реанимацию 

Экспресс газета 1 час назад
Полежайкин из «Папиных дочек» попал в реанимацию
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
Полежайкин из «Папиных дочек» попал в больницу. Актер сам выложил снимок в своем Инстаграм из больничной палаты.
У Казакова опухли ноги, но в чем конкретно причина, он пока не рассказал. Обещал позже вернуться к подписчикам и рассказать подробности болезни.
@kazakovfly
«Полежайкин» редко пользуется соцсетями. После окончания съемок «Папиных дочек» он пропал с экранов. И сейчас узнать в Казакове того толстого мальчика из ситкома практически невозможно. Актер сильно похудел и возмужал.
Казаков уже восемь лет счастливо женат на своей избраннице. Вместе пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь — от первого брака жены актера, сын — совместный.
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