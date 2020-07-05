Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артист Михаил Казаков поделился с подписчиками жуткой фотографией 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Полежайкин» шокировал жутким фото из больницы
Фото: Teleprogramma.pro
Плохие новости для поклонников творчества артиста Михаила Казакова, знаменитого Полежайкина из сериала «Папины дочки». Артист выложил в свой личный аккаунт в Instagram жуткую фотографию из клиники, с перебинтованными ногами, с которыми явно не все в порядке. Что именно случилось с актером все еще не ясно, сам он предпочитает хранить молчание, а шокирующий кадр подписал коротко — «Добро пожаловать в мой новый мир».
Поклонники Казакова в комментариях желают артисту скорейшего выздоровления, а также безуспешно пытаются выяснить, что же за беда с ним приключилась.
Напомним, актер стал известен прежде всего благодаря роли пухлого парня Ильи Полежайкина из проекта «Папины дочки». Но с момента окончания съемок артист сильно преобразился, занялся собой и сбросил немало лишних килограммов. По словам Казакова, успеха он достиг исключительно благодаря ходьбе, без помощи диет или особых тренировок.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ух, горячая девушка»: Летучая засветила пышную грудь в коротком топе без лифчика «Ух, горячая девушка»: Летучая засветила пышную грудь в коротком топе без лифчика Редкий кадр: 48-летняя Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции Редкий кадр: 48-летняя Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции «Такое нельзя показывать»: 51-летняя Светлана Бондарчук оголила полноватый живот на вечеринке у друзей «Такое нельзя показывать»: 51-летняя Светлана Бондарчук оголила полноватый живот на вечеринке у друзей
Женский форум
Звёзды , Михаил Казаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Горячие красотки, с которыми встречался Ди Каприо
Горячие красотки, с которыми встречался Ди Каприо
Бледный и похудевший Расторгуев напугал подписчиков
Бледный и похудевший Расторгуев напугал подписчиков
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
01:32
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
Звёзды
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
02:20
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
Звёзды
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
03:24
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение