Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сеть возмутило заявление Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДД 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
Фото: Lenta.ru
На старое интервью звезды обратил внимание блогер Anton S в своем Teleagram-канале.
Он выложил отрывок передачи «Сто вопросов к взрослому», в которой артистка рассказывает, что всегда передвигается по городу вместе со своим личным водителем.
«Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ», — сказала исполнительница.
По ее словам, она разрешает водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников.
«Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это», — добавила Долина.
После публикации Anton S пользователи Twitter начали критиковать певицу. Некоторые напомнили о ДТП с другой российской звездой — Михаилом Ефремовым.
В апреле Долина заявила, что русский зритель, в отличие от американского, ведет себя закомплексованно и боится показывать свою реакцию, сидя в зрительском зале. Исполнительница подчеркнула, что граждане США «вообще люди очень раскованные».
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Последние новости
Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом Путин объяснил правильность поправок к Конституции Путин объяснил правильность поправок к Конституции
Женский форум 4
Звёзды , Другое , Михаил Ефремов , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Русских звезд назвали «бесплатными давалками»
Русских звезд назвали «бесплатными давалками»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
01:32
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
Звёзды
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
02:20
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
Звёзды
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
03:24
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение