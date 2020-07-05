Десять лет назад во время передачи "Сто вопросов взрослому" певица Лариса Долина рассказала, что всегда передвигается по городу с личным водителем, который может нарушать ПДД. Внимание на это обратил блогер Anton S в своем Telegram-канале.

По словам артистки, своему шоферу она разрешает нарушать правила дорожного движения, если в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на поезд или самолет, а также в новогодние праздники.

"Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ" — отметила она.

Также артистка рассказала о том, что ей прощают серьезные нарушения.

"Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это" — уточнила певица.