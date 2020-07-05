Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сеть возмутило заявление Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДД 

Мария Сергеева 3 часа назад
Десять лет назад во время передачи "Сто вопросов взрослому" певица Лариса Долина рассказала, что всегда передвигается по городу с личным водителем, который может нарушать ПДД. Внимание на это обратил блогер Anton S в своем Telegram-канале.
По словам артистки, своему шоферу она разрешает нарушать правила дорожного движения, если в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на поезд или самолет, а также в новогодние праздники.
"Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ" — отметила она.
Также артистка рассказала о том, что ей прощают серьезные нарушения.
"Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это" — уточнила певица.
После публикации данной информации пользователи раскритиковали Долину за ее отношение, припоминая о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи.
Женский форум 218
Звёзды , Видео , Лариса Долина , Михаил Ефремов , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
«В сплошном гламуре я бы завяла»
«В сплошном гламуре я бы завяла»
Оскар Кучера рассказал о последствиях коронавируса
Оскар Кучера рассказал о последствиях коронавируса
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
01:32
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
Звёзды
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
02:20
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
Звёзды
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
03:24
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение